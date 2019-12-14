Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка

Aston Martin Virage Volante классического цвета British Racing Green с 1994 года успел проехать всего 34 864 мили, или чуть более 56 тысяч километров. Первые 14 лет им пользовался принц Чарльз собственной персоной, причём исключительно по договору аренды — автомобиль при этом формально оставался собственностью производителя. Специально для старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II кабриолет подвергся ряду доработок в подразделении Works Service.
К примеру, штатному 5,3-литровому мотору V8 увеличили рабочий объём на один литр, благодаря чему мощность удалось довести до 500 лошадиных сил. Однако, в отличие от других аналогичных тюнинговых версий, Virage Volante принца Уэльского не стали увеличивать колею и устанавливать расширенные крылья. В салоне появилось дополнительное зеркало заднего вида для персонального охранника, который ездил на пассажирском месте, а в центральную консоль встроили отделанный натуральной кожей отсек для кубиков сахара — принц Чарльз любил играть в поло и угощать лошадей сладостями.
В 2008 году зелёный кабриолет вернулся в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне, где был выставлен в заводском музее, а в 2012 году компания решила от него избавиться. На торгах за кабриолет удалось выручить 119 100 фунтов стерлингов, или почти 10 миллионов рублей по нынешнему курсу. Однако спустя семь лет новый владелец Virage Volante тоже выставил его на аукцион, где автомобиль со стартовой ценой в 225 тысяч фунтов стерлингов в итоге ушёл с молотка за 235 750 фунтов, или чуть менее 20 миллионов рублей.