Aston Martin со встроенной сахарницей ушёл с молотка

В 2008 году зелёный кабриолет вернулся в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне, где был выставлен в заводском музее, а в 2012 году компания решила от него избавиться. На торгах за кабриолет удалось выручить 119 100 фунтов стерлингов, или почти 10 миллионов рублей по нынешнему курсу. Однако спустя семь лет новый владелец Virage Volante тоже выставил его на аукцион, где автомобиль со стартовой ценой в 225 тысяч фунтов стерлингов в итоге ушёл с молотка за 235 750 фунтов, или чуть менее 20 миллионов рублей.