Aston Martin займется производством алкоголя

Вместе с винокурней Bowmore, расположенной на острове Айлей на западе Шотландии, Aston Martin разработает эксклюзивную серию односолодовых виски. Дизайн бутылок и «визуальный опыт» поручено придумать команде стилистов под руководством главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана. Это те же люди, что работали над небоскрёбом в Майами, внешностью первого глобального бренд-центра «Астона» в Токио и оформлением дилерских центров марки по всему миру.