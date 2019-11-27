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13:59

Aston Martin займется производством алкоголя

В партнерстве с винокурней Bowmore автопроизводитель выпустит серию эксклюзивных виски

Компания Aston Martin анонсировала ещё один необычный проект. После прихода в отрасль интерьерного дизайна, выпуска первого в истории бренда мотоцикла и кроссовера, марка решила переключиться на производство алкоголя.

Вместе с винокурней Bowmore, расположенной на острове Айлей на западе Шотландии, Aston Martin разработает эксклюзивную серию односолодовых виски. Дизайн бутылок и «визуальный опыт» поручено придумать команде стилистов под руководством главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана. Это те же люди, что работали над небоскрёбом в Майами, внешностью первого глобального бренд-центра «Астона» в Токио и оформлением дилерских центров марки по всему миру.

У других компаний тоже есть несколько похожих проектов: Bentley и Porsche выпускают фирменный мёд, Volkswagen — сосиски и кетчуп.

Для студии Aston Martin Design это уже не первый опыт создания отвлеченных от автомобилей вещей. Прежде собранная Рейманом группа дизайнеров отметилась оформлением внутренних помещений брендированного «Астоном» жилого комплекса, приняла участие в разработке первого в истории бренда мотоцикла и запуске услуги Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, предлагающей клиентам проектирование гаражей и уникальных выставочных площадок под ключ.

Не занятые рисованием катеров, минисубмарин и дронов дизайнеры Aston Martin находят время для автомобилей. Например, первого кроссовера Aston Martin DBX. Он построен на специальной алюминиевой платформе и оснащен самой мощной «восьмеркой» в нынешней линейке: двигатель выдает 550 сил и 700 Нм момента, разгоняя вседорожник до первой «сотни» за 4,5 секунды.