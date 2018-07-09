Lada Priora незаметно обновилась

Компания «АвтоВАЗ» получила новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Priora — ее планировали снять с производства еще в прошлом месяце. Сертификация машины, которую слегка модернизировали, продлена до 6 декабря 2019 года.

Согласно документу, опубликованному Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), оба 1,6-литровых двигателя модели укомплектуют новыми форсунками производства Continental или Delphi. Благодаря этому «Приору» можно будет заправлять не только 95-м, но и 92-м бензином.

В конце мая текущего года топ-менеджеры дилерских центров Lada сообщили, что Priora не значится в производственном плане на июль, что можно объяснить только снятием модели с производства.

Одновременно с этим должна была прекратиться сборка Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном: машины получат новую переднюю часть кузова с бамперами, фарами и радиаторной решеткой, как у Vesta.