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Опубликовано 08 июня 2026, 16:20
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Пристегните ремни: внедорожники УАЗ укомплектуют российскими эирбэгами

В РФ наладили выпуск подушек безопасности для автомобилей УАЗ и Sollers. В Ульяновске начали делать компоненты системы пассивной безопасности: рулевые колёса, подушки безопасности, а также блоки управления. На предприятии «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ) организован полный цикл производства компонентов, уточняет пресс-служба владеющей КСБ группы Sollers.
Пристегните ремни: внедорожники УАЗ укомплектуют российскими эирбэгами
© Sollers
Алексей Кованов
Алексей Кованов

На предприятии имеются пенозаливочные линии по производству рулей, а также секции раскроя, пошива и сборки подушек безопасности. Отдельные посты занимаются пошивом оплёток и обтяжкой рулей.

Кроме того, авторы проекта организовали испытательную лабораторию для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий и создали производство для изготовления различных блоков управления.

Уточняется, что общий объём инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа. Изделиями будут комплектоваться автомобили Sollers и УАЗ.

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Автор:Алексей Кованов
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