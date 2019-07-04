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13:44

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

Японский автобренд совместно с Sharp приступает к испытаниям особого электрокара

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp. В арсенале компании уже имеется Prius PHV с опциональными панелями на крыше, однако собранной таким образом энергии хватает только на подзарядку вспомогательных устройств. У новинки же солнечные ячейки в 4,8 раза мощнее и обеспечивают прибавку к запасу хода на уровне 56,3 километра.
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Как сообщает пресс-служба Toyota, прототип для дорожных испытаний оснастили комплектом фотоэлектрических панелей, которые размещены не только на крыше, но также на капоте и двери багажника. В результате мощность увеличилась до 860 ватт, а КПД превысил 34 процента. Для сравнения, у серийного Prius PHV с опциональной солнечной панелью эти показатели составляют 180 ватт и 22,5 процента соответственно, причем в момент движения энергия не накапливается, в отличие от экспериментального экземпляра. Если сравнивать добавленный запас хода, то за день на парковке солнечные панели прототипа обеспечат 44,5 километра, а товарной версии — 6,1 километра.

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За разработку высокоэффективных модулей отвечала Sharp. В компании уверяют, что энергии, собранной с помощью этих панелей, хватит на то, чтобы увеличить запас хода электромобилей на 56,3 километра. Это всего лишь предварительные расчеты, а реальные данные Toyota и Sharp намерены получить в ходе испытаний прототипа на дорогах общего пользования.

В конце июня был представлен электрокар Lightyear One на солнечных батареях, который может заряжаться самостоятельно. Этот лифтбек укомплектован четырьмя электромоторами и комплектом батарей, позволяющими проехать без подзарядки около 725 километров по циклу WLTP. Разработчики уверяют, что при ясной погоде солнечные панели обеспечивает машине до 20 000 «бесплатных» километров пробега в год.

Источник: Toyota
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