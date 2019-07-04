Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

Как сообщает пресс-служба Toyota, прототип для дорожных испытаний оснастили комплектом фотоэлектрических панелей, которые размещены не только на крыше, но также на капоте и двери багажника. В результате мощность увеличилась до 860 ватт, а КПД превысил 34 процента. Для сравнения, у серийного Prius PHV с опциональной солнечной панелью эти показатели составляют 180 ватт и 22,5 процента соответственно, причем в момент движения энергия не накапливается, в отличие от экспериментального экземпляра. Если сравнивать добавленный запас хода, то за день на парковке солнечные панели прототипа обеспечат 44,5 километра, а товарной версии — 6,1 километра.