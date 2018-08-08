Маск решил выкупить «Теслу» за 71 миллиард долларов

Руководитель Tesla Илон Маск намерен преобразовать компанию из публичной в частную. Об этом он сообщил в своем твиттере. Выкуп всех акций обойдется в 71 миллиард долларов.

Таким образом Маск планирует избежать резких колебаний цен на акции. В случае принятия положительного решения собранием акционеров, инвесторам предложат либо остаться, либо продать свои доли по цене 420 долларов за акцию (на момент подготовки новости цена акции составляет 379,57 долларов).

«Как публичная компания мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех сотрудников Tesla, большинство из которых также являются акционерами, — пояснил Маск в корпоративном блоге компании. — На компанию давит ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющимися таковыми в долгосрочной перспективе».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

По словам аналитика Loup Ventures Джина Мюнстера, заявление Маска вполне объяснимо, так как ежеквартальные ожидания инвесторов идут вразрез с долгосрочной миссией Tesla — массовым переходом к использованию возобновляемых источников энергии.

Маск является крупнейшим акционером Tesla. Его доля составляет около 20 процентов. Следом за ним следуют инвестиционные компании T. Rowe Price и Fidelity с девятью и восемью процентами соответственно. Четвертым крупнейшим акционером американского производителя является фонд Baillie Gifford.