Продажи автомобилей Lynk & Co в России взлетели в 15 раз

«За первые три месяца 2026 года в России было зарегистрировано 942 автомобиля шведско-китайского бренда Lynk & Co. Это в 15 раз больше, чем в январе-марте прошлого года (62 шт)», – сообщил Целиков в своем Telegram-канале.

Главной причиной такого успеха стал новый гибридный флагман — Lynk & Co 900. Именно эта модель обеспечила практически весь спрос: на её долю пришлось 98,5% регистраций, то есть 926 автомобилей из 942. Остальные 16 машин пришлись на другие модели бренда.

География продаж также показывает, что автомобиль пришёлся по вкусу самой платежеспособной аудитории. Почти половина всех проданных Lynk & Co 900 — 49,2% — оказалась в Москве, где было зарегистрировано 463 автомобиля. Ещё 14% (133 машины) приобрели жители Московской области.

Таким образом, на столичный регион в сумме пришлось почти две трети спроса — 63,2%. Чуть более 7% люксовому бренду обеспечили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 67 автомобилей.

