Продажи Mazda в РФ резко выросли

«Mazda долгое время держалась на первом месте среди альтернативных брендов и только к концу квартала уступила лидерство на российском рынке бренду Toyota», — говорится в публикации.

Столь высокие показатели достигнуты преимущественно за счёт модели Mazda CX-5, на долю которой пришлось свыше 90% регистраций. Этот японский кроссовер китайской сборки выбрали 6183 российских покупателя.

Модели CX-50 и CX-30 обеспечили 4,3% и 2,6% продаж бренда соответственно. При этом 96% всех автомобилей Mazda, поставляемых на российский рынок, производятся на китайских мощностях.

