Продажи резко выросли: россияне стали чаще покупать люксовые авто

«Самым популярным люксовым брендом в первом полугодии стал Rolls-Royce, продажи которого составили 116 единиц. Следом идут Lamborghini и Bentley (102 и 101 шт. соответственно). Кроме этого, с января по июнь было реализовано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что с января 2026 года сегмент премиальных новых автомобилей демонстрирует устойчивый ежемесячный рост. Среди трёх лидирующих марок (Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley) наибольшую динамику продемонстрировал Lamborghini — его продажи увеличились на 41,7%.

В рейтинге моделей за первое полугодие первое место занял Rolls-Royce Cullinan (86 шт.), почти вплотную к нему подошёл Lamborghini Urus (85 шт.). Третью строчку занял Bentley Continental GT (53 шт.). Замкнули топ-5 Bentley Bentayga (39 шт.) и Ferrari Purosangue (21 шт.). В июне продажи сегмента составили 64 автомобиля — на 6,7% выше прошлогоднего показателя.

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