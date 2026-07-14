АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения

АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ провёл презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей. Эти компоненты унифицрованы для обоих моторов, сообщает официальный «Лада Клуб».