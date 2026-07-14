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Опубликовано 14 июля 2026, 17:50
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АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения

АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ провёл презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей. Эти компоненты унифицрованы для обоих моторов, сообщает официальный «Лада Клуб».
Lada Azimut
Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

1,6-литровый двигатель благодаря внедрению впускного фазорегулятора теперь выдаёт 120 л.с. (+14) максимальной мощности и 154 Н·м (+6) крутящего момента.

Характеристики старшего мотора 1.8 также улучшились. Максимальная мощность отныне составляет 135 л.с. (+13 л.с.), а крутящий момент — 175 Н·м (+5).

Ранее сообщалось, что эти двигатели первым получит кроссовер Lada Azimut. Но также обновлённые агрегаты со временем появятся на моделях Lada Iskra и Lada Vesta.

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Источник:Официальный Лада Клуб
Автор:Алексей Кованов
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