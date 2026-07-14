Опубликовано 14 июля 2026, 17:501 мин.
АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения
АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ провёл презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей. Эти компоненты унифицрованы для обоих моторов, сообщает официальный «Лада Клуб».
© АвтоВАЗ
1,6-литровый двигатель благодаря внедрению впускного фазорегулятора теперь выдаёт 120 л.с. (+14) максимальной мощности и 154 Н·м (+6) крутящего момента.
Характеристики старшего мотора 1.8 также улучшились. Максимальная мощность отныне составляет 135 л.с. (+13 л.с.), а крутящий момент — 175 Н·м (+5).
Ранее сообщалось, что эти двигатели первым получит кроссовер Lada Azimut. Но также обновлённые агрегаты со временем появятся на моделях Lada Iskra и Lada Vesta.
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Источник:Официальный Лада Клуб
Автор:Алексей Кованов