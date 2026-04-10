Продажи японских автомобилей в РФ резко выросли

«Несмотря на то, что „японцы“ присутствуют в нашей стране неофициально, их рыночная доля за год выросла более чем втрое: с 2,2% в 1 квартале 2025-го до 7% в 1 квартале нынешнего года», — заметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Самой популярной японской маркой в России остаётся Toyota: продажи новых автомобилей выросли в 2,1 раза. На втором месте — Mazda (рост почти в 14 раз). Замыкают тройку Honda (1564 шт.; рост в 4,6 раза). В пятёрку также вошли Lexus и Nissan.

Безусловный лидер среди японских моделей — Mazda CX-5: за первый квартал продано 6183 штуки. Далее следуют три модели Toyota: RAV4 (2350 шт.), Highlander (2263 шт.) и Camry (1264 шт.). Остальные новые японские автомобили разошлись тиражом менее тысячи экземпляров.

В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute. Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях