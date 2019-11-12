Производитель гиперкаров из ОАЭ решил стать новым Pagani

Компания Ajlani Motors зарегистрирована в Дубае. Её основателем является Башар Ажлани, в профиле которого на LinkedIn указано, что он три месяца проработал стажером в W Motors — фирма стала первым ближневосточным производителем суперкаров и известна по моделям Lykan HyperSport и Fenyr SuperSport. Сейчас Ажлани занимает должность арт-директора в маркетинговом агентстве J. Walter Thompson MEA.
Фото: Top Gear
На Дубайском автосалоне Ажлани представил макет гиперкара под названием Drakuma. Концепция модели основана на главенствующей роли дизайна, за основу которого взят облик дракона — в частности, у машины будут поднимающиеся двери, похожие на крылья мифического чудовища, и «клыки».
«Владельцев таких машин не интересует разница в доли секунды, — говорит Ажлани в динамике гиперкаров. — Нас это тоже не волнует. Мы хотим построить автомобиль, который будет выглядеть соответствующе». В качестве примера для подражания он приводит Pagani.
Фото: Фото: Top Gear
По предварительной информации, в конструкции Ajlani Drakuma будет использоваться много карбона. Двигатель установят сзади в пределах базы. Мощность твин-турбо V8 составит около 1200 лошадиных сил, но происхождение этого агрегата пока не известно.
Там же в Дубае японская Aspark представила серийную версию электрической двухдверки Owl. Она получила силовую установку мощностью 2040 лошадиных сил и бешеную динамику — до 60 миль в час (97 километров в час) «Сова» разгоняется за 1,69 секунды.