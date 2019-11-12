Производитель гиперкаров из ОАЭ решил стать новым Pagani

На Дубайском автосалоне Ажлани представил макет гиперкара под названием Drakuma. Концепция модели основана на главенствующей роли дизайна, за основу которого взят облик дракона — в частности, у машины будут поднимающиеся двери, похожие на крылья мифического чудовища, и «клыки».

«Владельцев таких машин не интересует разница в доли секунды, — говорит Ажлани в динамике гиперкаров. — Нас это тоже не волнует. Мы хотим построить автомобиль, который будет выглядеть соответствующе». В качестве примера для подражания он приводит Pagani.