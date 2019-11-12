Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире

С места до 60 миль в час (97 километров в час) полноприводный Aspark Owl разгоняется за 1,69 секунды (с дорожными шинами). Правда, перед этим, так же как и «Римаку», японскому гиперкару нужно проехать 30,5 сантиметра; набор 300 километров в час займет 10,6 секунды. В последнем случае Lotus Evija окажется быстрее, ведь он достигнет этой отметки уже через девять секунд. Максимальная скорость Owl — 400 километров в час. Запас хода — 450 километров.