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14:36

Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире

Гиперкар Aspark Owl обошел даже 2000-сильный Lotus Evija

Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl. Первый японский автомобиль такого класса получил силовую установку мощностью более 2000 лошадиных сил и бешеную динамику — 60 миль в час (97 километров в час) он набирает за 1,69 секунды.

На пути к серийному производству Aspark Owl обзавелся обычными боковыми зеркалами со встроенными камерами, боковым остеклением со стороны водителя с опускаемой центральной секцией, активным задним крылом, которое поднимается на 150 километрах в час, и довольно продуманным салоном. Шасси гиперкара с зонами деформации в виде сот изготовлено из углепластика и нержавеющей стали и весит 120 килограммов. Панели кузова — армированный углеволокном полимер — добавляют еще 60 килограммов. Общая масса — 1900 килограммов при высоте в 99 сантиметров.

Франкфуртский концепт «Совы» обладал мощностью всего в 435 сил, прототип был 1000-сильным, но серийный вариант форсировали вдвое — до 2040 лошадиных сил (2000 Нм). Это сделало японский гиперкар самой мощной серийной машиной в мире. Он превзошел Pininfarina Battista, Rimac C_Two (у обоих 1900 сил и 2300 Нм) и даже недавнего лидера — Lotus Evija (2000 сил и 1700 Нм).

Силовая установка Aspark Owl состоит из четырех синхронных электромоторов на постоянных магнитах и 800-вольтовой тяговой батареи на 64 киловатт-часа. В пике аккумулятор, являющийся частью силовой структуры шасси, выдает 1300 киловатт энергии, а наполнить его от 44-киловаттного терминала можно за 80 минут. От перегрева и перезарядки батарею защищает фирменная система, анализирующая параметры каждой отдельной ячейки.

С места до 60 миль в час (97 километров в час) полноприводный Aspark Owl разгоняется за 1,69 секунды (с дорожными шинами). Правда, перед этим, так же как и «Римаку», японскому гиперкару нужно проехать 30,5 сантиметра; набор 300 километров в час займет 10,6 секунды. В последнем случае Lotus Evija окажется быстрее, ведь он достигнет этой отметки уже через девять секунд. Максимальная скорость Owl — 400 километров в час. Запас хода — 450 километров.

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За остановку с трехзначных скоростей отвечают углерод-керамические роторы с 10-поршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. Подвеска — гидравлическая: предусмотрена автоматическая и ручная регулировка клиренса в диапазоне 80-160 миллиметров. У «Совы» есть четыре ездовых режима: для города, дождя/снега, спортивный и «максимальное ускорение». Также в списке значится обширный перечень ассистирующих систем, климат-контроль, медиасистема, четыре дисплея и бесключевой доступ.

Сборку Aspark Owl наладят в Турине, на заводе Manifattura Automobili Torino. Тираж гиперкара ценой 2 900 000 евро (205 миллионов рублей по текущему курсу) ограничат 50 экземплярами. Первые поставки клиентам запланированы на второй квартал 2020 года. Заказы уже принимаются.