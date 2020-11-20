Maserati построит современную версию купе Shamal 1990-х годов

Двухдверка Project Rekall пока существует только в виде эскизов. Но уже сейчас понятно, где авторы проекта черпали вдохновение. Судя по всему, за основу рестомода возьмут купе Shamal (1990–1996). Ему добавят новых деталей в экстерьере, а также современное оборудование. Каким будет итог, решат подписчики марки в соцсетях: компания предложила им оставлять комментарии, чтобы вместе определиться со спецификацией реального автомобиля.