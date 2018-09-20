Aston Martin выпустит «практичный» гиперкар

О внешности нового гиперкара можно судить по представленному маркой эскизу: это небольшой автомобиль с развитой аэродинамикой и пропорциями схожими с моделями McLaren. Project 003 станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», получит багажный отсек и будет сертифицирован для всех рынков. Купе представят в исполнении с левым или правым рулем.
В основу гиперкара ляжет облеченный монокок, предположительно, выполненный из углепластика, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. Project 003 оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового турбомотора, комплексом активной аэродинамики и адаптивной подвеской.
Тираж Aston Martin Valkyrie составит 150 экземпляров. Каждый из них будут строить исходя из телосложения клиента, так как кресла интегрированы в монокок. Гиперкар оснастят гибридной силовой установкой мощностью 1130 лошадиных сил, которая позволит разгоняться с места до 320 километров в час за 10 секунд. Трековый вариант «Валькирии» получил облегченный кузов и перестроенный алгоритм работы активных аэродинамических компонентов.