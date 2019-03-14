Экс-глава Lotus показал финальный вариант «возрожденного» De Tomaso Pantera

Ares Design сохранил на Project 1 полный привод с муфтой Haldex, семиступенчатый «робот» и углеродокерамические тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади от донорского «Уракана». Подвеска ― двухрычажная с адаптивными магнетореологическими амортизаторами. В оснащение спорткара вошли колеса из кованого алюминия (20 дюймов спереди и 21 сзади), подъемные светодиодные фары, спортивный катализатор и выхлоп. Салон выполнят по эскизам заказчик. В отделке будет использоваться кожа наппа, алькантара и карбон.