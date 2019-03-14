Экс-глава Lotus показал финальный вариант «возрожденного» De Tomaso Pantera

Project 1 стал первенцем серии Legends Reborn, в рамках которой Ares Design «воскресит» ряд легендарных моделей прошлого. Современная «Пантера» построена на шасси Huracan: она значительно шире и на 12 сантиметров длиннее оригинальной машины. В движение спорткар приводит «атмосферник» 5.2, выдающий 640-660 сил и 540 Нм момента. Кузов целиком выполнен из углепластика.
Разгон до «сотни» у Project 1 занимает 3,1 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.
Ares Design сохранил на Project 1 полный привод с муфтой Haldex, семиступенчатый «робот» и углеродокерамические тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади от донорского «Уракана». Подвеска ― двухрычажная с адаптивными магнетореологическими амортизаторами. В оснащение спорткара вошли колеса из кованого алюминия (20 дюймов спереди и 21 сзади), подъемные светодиодные фары, спортивный катализатор и выхлоп. Салон выполнят по эскизам заказчик. В отделке будет использоваться кожа наппа, алькантара и карбон.
Цена спорткара — 615 000 евро или 45,5 миллиона рублей. На постройку автомобиля уходит три месяца.
Ранее стало известно, что Apollo Automobil, которой принадлежит марка De Tomaso, тоже собирается возродить модель Pantera. По предварительной информации, новинку с внутренним обозначением Project P могут рассекретить уже в этом году.