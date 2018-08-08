Компания экс-главы Lotus вывела на тесты «копию» De Tomaso Pantera
Компания Ares Design, которой руководит бывший глава Lotus Дэни Бахар, показала фотографии предсерийного прототипа купе Project Panther. Машина, построенная на агрегатах Lamborghini Huracan, выйдет ограниченным тиражом в 21 экземпляр. Цена каждого составит минимум 515 тысяч евро (около 38 миллионов рублей по текущему курсу).
Project Panther получил полностью оригинальный кузов, выполненный в стилистике классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera. Однако современная интерпретация культовой машины на 10 сантиметров длиннее оригинала, а ее колесная база растянута на 12 сантиметров. Тем не менее специалистам Ares Design удалось сохранить ключевые элементы: клиновидную форму и поднимающиеся фары.
Project Panther будет оснащаться 5,6-литровым двигателем V10, отдача которого составляет около 660 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Тестирование машины завершится летом. В октябре начнется мелкосерийное производство. Project Panther станет частью серии спорткаров под общим названием «Возрожденные легенды» (Legends Reborn), в который войдут автомобили, «копирующие» классические модели прошлого. Среди них будет Project Pony, вдохновленный гранд-турерами Ferrari, выпускавшимися в период с 1972 и 1989 год — моделями 365 GT4 2+2, 400 и 412.