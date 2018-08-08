Мелкосерийное производство спорткара Project Panther начнется в октябре

Пульс

Компания экс-главы Lotus вывела на тесты «копию» De Tomaso Pantera

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8 августа 2018

Компания Ares Design, которой руководит бывший глава Lotus Дэни Бахар, показала фотографии предсерийного прототипа купе Project Panther. Машина, построенная на агрегатах Lamborghini Huracan, выйдет ограниченным тиражом в 21 экземпляр. Цена каждого составит минимум 515 тысяч евро (около 38 миллионов рублей по текущему курсу).

[Автомобили с ретро-дизайном, которые выпускаются в наши дни](https://motor.ru/selector/ageing.htm)

Автомобили с ретро-дизайном, которые выпускаются в наши дни

Project Panther получил полностью оригинальный кузов, выполненный в стилистике классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera. Однако современная интерпретация культовой машины на 10 сантиметров длиннее оригинала, а ее колесная база растянута на 12 сантиметров. Тем не менее специалистам Ares Design удалось сохранить ключевые элементы: клиновидную форму и поднимающиеся фары.

Project Panther будет оснащаться 5,6-литровым двигателем V10, отдача которого составляет около 660 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Тестирование машины завершится летом. В октябре начнется мелкосерийное производство. Project Panther станет частью серии спорткаров под общим названием «Возрожденные легенды» (Legends Reborn), в который войдут автомобили, «копирующие» классические модели прошлого. Среди них будет Project Pony, вдохновленный гранд-турерами Ferrari, выпускавшимися в период с 1972 и 1989 год — моделями 365 GT4 2+2, 400 и 412.

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