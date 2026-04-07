Простаивавшие автозаводы Петербурга перезапустят в 2026 году

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — не исключение», — заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что промышленный потенциал Петербурга в автомобилестроении сейчас полностью востребован страной.

По его словам, вместе с федеральным правительством город последовательно перезапускает производства на всех мощностях, оставленных западными автоконцернами после начала специальной военной операции, используя для этого наиболее эффективные инструменты.

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

— Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины