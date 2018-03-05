Топ-менеджер PSA рассказал о планах по строительству нового завода в России

Французская группа PSA изучает возможность строительства нового завода в России. Предприятие займется выпуском двигателей. Об этом со ссылкой на генерального директора завода «ПСМА Рус», расположенного в Калужской области, Николя Фебве сообщают «Ведомости».

«Мы работаем над бизнес-кейсом по локализации двигателей в России, в первую очередь, конечно, для нашего производства в Калуге. На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется как минимум два года. Мы сейчас занимаемся тонкой настройкой бизнес-кейса. Необходимо принять внутреннее решение на уровне группы PSA, чтобы понять, сможем ли мы реализовать данный проект в Калуге», – заявил Фебве.

Не исключено также, что двигатели, произведенные в России, группа PSA будет экспортировать на предприятия в другие страны.

Ранее стало известно о том, что вопрос возможного строительства моторного завода в России изучает компания Hyundai. При этом не исключается, что моторы корейской фирмы будут производить на предприятии другого автопроизводителя.

Собственное предприятие по выпуску двигателей в России в октябре 2017 года начала строить компания Mazda. Завод расположится во Владивостоке, а партнером проекта выступила российская компания «Соллерс».

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