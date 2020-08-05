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Видео: раскрыты детали спортивного кроссовера Ford Puma ST

«Заряженная» Puma дебютирует 24 сентября

© Ford Europe / Twitter
Мария Евдокимова
Компания Ford опубликовала в твиттере короткий видео-тизер кроссовера Puma в «горячей» версии ST. На ролике несколько человек, которые участвовали в создании модели, изображают звук двигателя и визг шин при разгоне.

На кадрах американская марка раскрыла некоторые детали салона и экстерьера: руль с обшивкой перфорированной кожей, как у родственного Fiesta ST, кнопку запуска двигателя, фары со светодиодными полосками и решетку радиатора.

«Так звучит нечто захватывающее в исполнении людей, которые помогали сделать это», – гласит описание видео от Ford.

Внешность спортивной Puma уже не секрет – еще в мае ее раскрыли на шпионских фотографиях.

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Ford Puma ST

Ожидается, что от хэтчбека Fiesta ST кроссоверу достанется 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost мощностью 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, работающая в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Puma получит передний привод с опциональным дифференциалом повышенного трения Quaife.

По предварительным данным, на разгон с места до первой «сотни» спортивного кроссовер будет тратить менее семи секунд. Максимальная скорость составит около 220 километров в час.

Сборку Puma ST наладят на заводе в румынском городе Крайова, где Ford производит стандартные Puma и двигатели EcoBoost. На модернизацию сборочных линий для Puma компания потратила 200 миллионов евро, а общие инвестиции в предприятие достигают 1,5 миллиардов евро.

Источник: Ford Europe / Twitter