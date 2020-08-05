Видео: раскрыты детали спортивного кроссовера Ford Puma ST

На кадрах американская марка раскрыла некоторые детали салона и экстерьера: руль с обшивкой перфорированной кожей, как у родственного Fiesta ST, кнопку запуска двигателя, фары со светодиодными полосками и решетку радиатора.
«Так звучит нечто захватывающее в исполнении людей, которые помогали сделать это», – гласит описание видео от Ford.
Внешность спортивной Puma уже не секрет – еще в мае ее раскрыли на шпионских фотографиях.
Ожидается, что от хэтчбека Fiesta ST кроссоверу достанется 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost мощностью 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, работающая в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Puma получит передний привод с опциональным дифференциалом повышенного трения Quaife.
По предварительным данным, на разгон с места до первой «сотни» спортивного кроссовер будет тратить менее семи секунд. Максимальная скорость составит около 220 километров в час.
Сборку Puma ST наладят на заводе в румынском городе Крайова, где Ford производит стандартные Puma и двигатели EcoBoost. На модернизацию сборочных линий для Puma компания потратила 200 миллионов евро, а общие инвестиции в предприятие достигают 1,5 миллиардов евро.