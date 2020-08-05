Видео: раскрыты детали спортивного кроссовера Ford Puma ST

По предварительным данным, на разгон с места до первой «сотни» спортивного кроссовер будет тратить менее семи секунд. Максимальная скорость составит около 220 километров в час.

Сборку Puma ST наладят на заводе в румынском городе Крайова, где Ford производит стандартные Puma и двигатели EcoBoost. На модернизацию сборочных линий для Puma компания потратила 200 миллионов евро, а общие инвестиции в предприятие достигают 1,5 миллиардов евро.