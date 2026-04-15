Пьяная женщина на Supra разогналась до 201 км/ч и оправдалась маркой авто

Видеозапись с нательной камеры полицейского в Бонита-Спрингс запечатлела, как 25-летняя Сирия Лопес на Toyota GR Supra, превысившая скорость (201 км/ч при разрешённых 80 км/ч), объяснила сотруднику, что пыталась обогнать машину своего друга, и добавила: «это Supra, и я подумала, что ехать быстро — это нормально».

Согласно материалам WTHR, водитель не только ехала почти на 150% быстрее разрешённого, но и не прошла проверку на алкотестере: уровень алкоголя в крови составил 0,23 промилле — почти в три раза больше допустимого (0,08).

WTHR сообщает: Лопес обвинили в нетрезвом вождении и превышении скорости. Однако в тот же день она покинула тюрьму, внеся залог 3,5 тыс. долларов (примерно 264 тыс. рублей). К основным обвинениям добавились также агрессивное вождение и незаконная модификация выхлопной системы.

Читайте также:

Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray

Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro