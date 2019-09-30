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18:22

Названы рублевые цены на полноприводный Audi Q3

Кроссовер стоит от 2 562 000 рублей

Компания Audi объявила о начале приема заказов на новый Q3 с полным приводом. Первые кроссоверы появятся у российских дилеров только в феврале следующего года, а стоить будут от 2 562 000 рублей.

Audi Q3 40 TFSI quattro оснащен двухлитровым турбомотором, выдающим 180 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, семиступенчатым «роботом» S tronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси. С места до «сотни» кроссовера разгонятся за 7,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 220 километров в час.

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В список стандартного оснащения Q3 40 TFSI входит виртуальная панель прибором с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, светодиодные фары, подогрев передних сидений и боковых зеркал, а также медиакомплекс MMI Plus. Старшие комплектации предлагают электропривод двери багажника, климат- и круиз-контроль, задние датчики парковки и USB-порты в задней части салона.

Базовая модификация нового Q3 — 35 TFSI — это двигатель 1.4 TFSI на 150 сил, шестиступенчатый «робот» и передний привод. Цена такой машины — минимум 2 253 000 рублей. Самый дорогой вариант с полным приводом обойдется в 2 870 000 рублей.