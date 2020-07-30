Раскрыта цена новой спецверсии Lada Largus Cross

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» уже начал отгружать Largus Cross Quest в дилерские центры. Внешне такой универсал можно отличить по черным глянцевым корпусам внешних зеркал, шильдикам с наименованием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает черный лак и алмазную огранку.
В списке нового оснащения числятся эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом, комбинированной обивкой из ткани и экокожи, а также вышитым названием версии. Кроме этого, такой Largus получил отделанный кожей руль и улучшенную шумоизоляцию.
Lada Largus Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой».
В июле «АвтоВАЗ» официально запустил продажи бывшей Chevrolet Niva, сменившей шильдик на Lada. Цены на внедорожник варьируются от 726 тысяч за «базу» до 869 тысяч за вариант Luxe Off-road. Всего на выбор представлены пять вариантов оснащения.