Двухколесная Плотва: представлен BMW R18 в стиле «Ведьмака»

Особый R18 назвали Płotka (Плотва по-польски). Отмечается, что в BMW Motorrad стремились создать мотоцикл, которым бы гордился Геральт. У него такой же характер, как у цифрового воплощения, но байк мощнее и богаче оснащен.

В оформлении применены матовый металл, серая кожа и символика из «Ведьмака»: медальон школы Волка и ведьмачьи знаки. Сзади имеется сумка с кольчужной вставкой и ремешками для перевозки двух мечей.