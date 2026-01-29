Работает в штатном режиме: выпуск Tenet на калужском заводе АГР показали на видео
В видеоролике гендиректор «АГР Холдинг» Андрей Карагин заявил, что пожар на заводе компании (бывшее предприятие Volkswagen в Калуге) не нанес ущерба основным мощностям. На кадрах видны в том числе работающие сварочные роботы и движущийся конвейер.
«В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода. Завод работает в штатном режиме, производственная программа будет выполнена в полном объеме», — сказал Карагин на фоне действующей сборочной линии.
В сообщении пресс-службы «АГР» подчеркивается, что информация о повреждении производственного оборудования завода не соответствует действительности и инцидент не повлиял на процесс изготовления автомобилей Tenet. План по выпуску Tenet на январь составляет 8798 автомобилей и будет выполнен, заверили в «АГР».
О пожаре на бывшем заводе Volkswagen в Калуге ранее сообщал Motor. В МЧС возможной причиной пожара назвали короткое замыкание.