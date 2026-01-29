Работает в штатном режиме: выпуск Tenet на калужском заводе АГР показали на видео

В видеоролике гендиректор «АГР Холдинг» Андрей Карагин заявил, что пожар на заводе компании (бывшее предприятие Volkswagen в Калуге) не нанес ущерба основным мощностям. На кадрах видны в том числе работающие сварочные роботы и движущийся конвейер.

«В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода. Завод работает в штатном режиме, производственная программа будет выполнена в полном объеме», — сказал Карагин на фоне действующей сборочной линии.