В Гудвуде дебютировал дорожный суперкар «выходного дня» от Radical

Суперкар Rapture построен на облегченном шасси, которое в сочетании с аэродинамическим композитным кузовом наделяет автомобиль впечатляющей для дорожной версии прижимной силой. Кроме того, инженеры оснастили новинку двухуровневым спойлером и диффузором.
В моторном отсеке расположен двухлитровый турбомотор EcoBoost на четыре цилиндра — изначально двигатель для суперкаров собирает Ford, а инженеры Radical Perfomance Engines дорабатывают его, снабжая абсолютно иным турбонаддувом и системой работы впускных клапанов. После всех доработок отдача двигателя достигает 350 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач с подрулевыми переключателями. Заявленное время разгона до «сотни» — три секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 265 километров в час.
Подвеска автомобиля подготовлена как к использованию в городских условиях, так и к выезду на трек. В кокпите два гоночных кресла с многоточечными ремнями безопасности, минималистичная панель с экраном и многофункциональное рулевое колесо. При всей инновационности у этого автомобиля есть интересная особенность — в качестве кнопки регулировки боковых зеркал производитель решил использовать старую кнопку от Ford.
Radical пока не раскрывает подробности о ценах на новый автомобиль, однако по их словам, первые заказы на автомобиль уже получены от клиентов из Франции и Германии. Поставки запланированы на начало августа этого года. Помимо самого автомобиля, производитель предложит покупателям индивидуальный пакет обучения на треке, чтобы каждый владелец смог в полной мере использовать потенциал спорткара.
Там же в Гудвуде британская BAC показала одноместный трековый спорткар Mono второго поколения. Новинка получила внешние панели из графитового композита, «динамический» воздухозаборник и более мощный двигатель.