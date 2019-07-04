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18:14

В Гудвуде дебютировал дорожный суперкар «выходного дня» от Radical

Первые поставки запланированы на август этого года

Британский производитель Radical, специализирующийся на разработке гоночных автомобилей для «Ле-Мана», представил в Гудвуде «гражданский» автомобиль Rapture. Новинка уже прошла все необходимые тесты и получила разрешение выезжать на дороги общего пользования.
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Суперкар Rapture построен на облегченном шасси, которое в сочетании с аэродинамическим композитным кузовом наделяет автомобиль впечатляющей для дорожной версии прижимной силой. Кроме того, инженеры оснастили новинку двухуровневым спойлером и диффузором.

В моторном отсеке расположен двухлитровый турбомотор EcoBoost на четыре цилиндра — изначально двигатель для суперкаров собирает Ford, а инженеры Radical Perfomance Engines дорабатывают его, снабжая абсолютно иным турбонаддувом и системой работы впускных клапанов. После всех доработок отдача двигателя достигает 350 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач с подрулевыми переключателями. Заявленное время разгона до «сотни» — три секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 265 километров в час.

Подвеска автомобиля подготовлена как к использованию в городских условиях, так и к выезду на трек. В кокпите два гоночных кресла с многоточечными ремнями безопасности, минималистичная панель с экраном и многофункциональное рулевое колесо. При всей инновационности у этого автомобиля есть интересная особенность — в качестве кнопки регулировки боковых зеркал производитель решил использовать старую кнопку от Ford.

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Radical пока не раскрывает подробности о ценах на новый автомобиль, однако по их словам, первые заказы на автомобиль уже получены от клиентов из Франции и Германии. Поставки запланированы на начало августа этого года. Помимо самого автомобиля, производитель предложит покупателям индивидуальный пакет обучения на треке, чтобы каждый владелец смог в полной мере использовать потенциал спорткара.

Там же в Гудвуде британская BAC показала одноместный трековый спорткар Mono второго поколения. Новинка получила внешние панели из графитового композита, «динамический» воздухозаборник и более мощный двигатель.

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