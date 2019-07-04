В Гудвуде дебютировал дорожный суперкар «выходного дня» от Radical

В моторном отсеке расположен двухлитровый турбомотор EcoBoost на четыре цилиндра — изначально двигатель для суперкаров собирает Ford, а инженеры Radical Perfomance Engines дорабатывают его, снабжая абсолютно иным турбонаддувом и системой работы впускных клапанов. После всех доработок отдача двигателя достигает 350 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач с подрулевыми переключателями. Заявленное время разгона до «сотни» — три секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 265 километров в час.

Подвеска автомобиля подготовлена как к использованию в городских условиях, так и к выезду на трек. В кокпите два гоночных кресла с многоточечными ремнями безопасности, минималистичная панель с экраном и многофункциональное рулевое колесо. При всей инновационности у этого автомобиля есть интересная особенность — в качестве кнопки регулировки боковых зеркал производитель решил использовать старую кнопку от Ford.