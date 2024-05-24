Китайский пикап станет новым грузовичком Ram

Линейка пикапов Ram в Южной Америке пополнится новой моделью — Ram 1200. Грузовичок с таким именем у компании уже был: он продавался на Ближнем Востоке с 2016 по 2019 год и представлял собой перелицованный Fiat Fullback / Mitsubishi L200. Новый 1200-й — это клон Fiat Titano / Peugeot Landtrek и китайского Changan Kaicheng F70. У него будет однорядная или двойная кабина, бензиновый турбомотор 2.4 мощностью 210 сил и 320 Нм момента и две коробки передач на выбор: шестиступенчатая «механика» либо автомат.