19:56

Видео: взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram

Во время инцидента в пикапе находились пассажиров

Кадр из видео © Its Loud Just Cause / YouTube
Анастасия Дубина
На YouTube-канале Its Loud Just Cause опубликовали видеоролик, в котором запечатлели момент взрыва 3000-сильного дизельного мотора Cummins. Агрегат, установленный на пикап Dodge Ram, проходил испытания замера мощности.

Замер мощности двигателя проходил в американском штате Юта на специальном динамометрическом стенде, который находился в окружении толпы людей. Для испытания дизельный мотор Cummins с отдачей 3000 лошадиных сил установили на пикап Dodge Ram, в котором в момент теста находились двое пассажиров.

Во время испытаний агрегат вышел на слишком высокие обороты. Сначала из подкапотного пространства пикапа начал валить густой черный дым, после чего двигатель неожиданно взорвался, разнеся в клочья переднюю часть автомобиля. Находившиеся рядом зрители сумели быстро погасить возгорание. Пассажирам удалось отделаться царапинами и легкими ожогами.

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Видео: Its Loud Just Cause / YouTube

По мнению специалистов, к взрыву привел «разнос» двигателя, который происходит на дизельных агрегатах во время непроизвольного повышения оборотов. К подобным последствиям может привести попадание масла в камеру сгорания, а также выход из строя форсунок или топливного насоса высокого давления. Любая из этих неисправностей может привести к резкому, неконтролируемому скачку оборотов двигателя.

В начале сентября в Сети опубликовали видео взрыва электрического автомобиля на зарядной станции в городе Саньмин на юге Китая. По данным местных СМИ, в момент взрыва автомобиль был подключен к зарядке.