Видео: взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram

Замер мощности двигателя проходил в американском штате Юта на специальном динамометрическом стенде, который находился в окружении толпы людей. Для испытания дизельный мотор Cummins с отдачей 3000 лошадиных сил установили на пикап Dodge Ram, в котором в момент теста находились двое пассажиров.

Во время испытаний агрегат вышел на слишком высокие обороты. Сначала из подкапотного пространства пикапа начал валить густой черный дым, после чего двигатель неожиданно взорвался, разнеся в клочья переднюю часть автомобиля. Находившиеся рядом зрители сумели быстро погасить возгорание. Пассажирам удалось отделаться царапинами и легкими ожогами.