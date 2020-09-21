Видео: взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram

Замер мощности двигателя проходил в американском штате Юта на специальном динамометрическом стенде, который находился в окружении толпы людей. Для испытания дизельный мотор Cummins с отдачей 3000 лошадиных сил установили на пикап Dodge Ram, в котором в момент теста находились двое пассажиров.
Во время испытаний агрегат вышел на слишком высокие обороты. Сначала из подкапотного пространства пикапа начал валить густой черный дым, после чего двигатель неожиданно взорвался, разнеся в клочья переднюю часть автомобиля. Находившиеся рядом зрители сумели быстро погасить возгорание. Пассажирам удалось отделаться царапинами и легкими ожогами.
Видео: Its Loud Just Cause / YouTube
По мнению специалистов, к взрыву привел «разнос» двигателя, который происходит на дизельных агрегатах во время непроизвольного повышения оборотов. К подобным последствиям может привести попадание масла в камеру сгорания, а также выход из строя форсунок или топливного насоса высокого давления. Любая из этих неисправностей может привести к резкому, неконтролируемому скачку оборотов двигателя.
В начале сентября в Сети опубликовали видео взрыва электрического автомобиля на зарядной станции в городе Саньмин на юге Китая. По данным местных СМИ, в момент взрыва автомобиль был подключен к зарядке.