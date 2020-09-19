Хотя ранее было известно о том, что из-за пандемии коронавируса британский концерн Jaguar Land Rover отложил премьеры двух роскошных электромобилей на 2021 год, теперь издание Autocar сообщает, что электрический Range Rover дебютирует через месяц — в октябре нынешнего года. Месяцем позже, в ноябре, состоится дебют ещё одного электрокара — флагманского седана Jaguar XJ нового поколения. По словам инсайдеров, об этом заявил главный финансовый директор JLR Адриан Марделл на прошедшей недавно телефонной конференции инвесторов и партнёров британского концерна.