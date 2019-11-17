Новый Range Rover станет роскошнее для конкуренции с Bentley и Rolls-Royce

Известно, что Range Rover пятого поколения будет спроектирован вокруг модульной платформы MLA, которая позволяет использовать два электродвигателя — по одному на каждой оси.
Новинка дебютирует с гибридными установками с традиционным ДВС в основе, а позже в продажу поступит полностью электрическая версия. Ожидается, что под полом автомобиля разместят батарею ёмкостью 100 киловатт-часов, что позволит электрическому Range Rover проезжать без подзарядки более 480 километров.
Range Rover V, неофициальный рендер AutoExpress
Боссы Jaguar Land Rover озабочены конкуренцией в сегменте SUV со стороны таких моделей как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan и рассчитывают бросить вызов люксовым брендам. Одним из преимуществ нового Range Rover будет гибкая архитектура с возможностью использования экологически чистых силовых агрегатов. Кроме того, благодаря электрификации дизайнеры Land Rover получат большую свободу действий при разработке экстерьера и интерьера новинки.
Прибавив в роскоши, пятое поколение модели потеряет часть внедорожного арсенала: шеф-дизайнер британской фирмы намекнул AutoExpress, что скоро вся линейка Range Rover будет разрабатываться с акцентом на ездовые качества на шоссе, нежели способности на офф-роуде.
В завод Jaguar Land Rover в британском городе Солихалл, где будет собираться новый Range Rover, уже инвестировано около 500 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что дебют умеренно-гибридных и подзаряжаемо-гибридных версий Range Rover пятого поколения состоится в 2021 году. Премьера электрического внедорожника запланирована на 2022 год.
Показательно, что полтора месяца назад главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс усомнился в перспективах «чистых» электрокаров в кузове SUV — специалист высказал мнение, что более перспективной может быть «водородная» технология.