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14:59

Новый Range Rover станет роскошнее для конкуренции с Bentley и Rolls-Royce

Флагман Land Rover пятого поколения дебютирует в 2021 году

© Range Rover V, неофициальный рендер AutoExpress
Внедорожник Land Rover Range Rover нового поколения будет самым технически продвинутым за всю полувековую историю модели. Концерн Jaguar Land Rover планирует повысить привлекательность флагманской модели за счёт разнообразия опций, просторного салона и высокопроизводительных электрифицированных силовых установок.

Известно, что Range Rover пятого поколения будет спроектирован вокруг модульной платформы MLA, которая позволяет использовать два электродвигателя — по одному на каждой оси.

Новинка дебютирует с гибридными установками с традиционным ДВС в основе, а позже в продажу поступит полностью электрическая версия. Ожидается, что под полом автомобиля разместят батарею ёмкостью 100 киловатт-часов, что позволит электрическому Range Rover проезжать без подзарядки более 480 километров.

Range Rover V, неофициальный рендер AutoExpress

Боссы Jaguar Land Rover озабочены конкуренцией в сегменте SUV со стороны таких моделей как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan и рассчитывают бросить вызов люксовым брендам. Одним из преимуществ нового Range Rover будет гибкая архитектура с возможностью использования экологически чистых силовых агрегатов. Кроме того, благодаря электрификации дизайнеры Land Rover получат большую свободу действий при разработке экстерьера и интерьера новинки.

Прибавив в роскоши, пятое поколение модели потеряет часть внедорожного арсенала: шеф-дизайнер британской фирмы намекнул AutoExpress, что скоро вся линейка Range Rover будет разрабатываться с акцентом на ездовые качества на шоссе, нежели способности на офф-роуде.

В завод Jaguar Land Rover в британском городе Солихалл, где будет собираться новый Range Rover, уже инвестировано около 500 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что дебют умеренно-гибридных и подзаряжаемо-гибридных версий Range Rover пятого поколения состоится в 2021 году. Премьера электрического внедорожника запланирована на 2022 год.

Показательно, что полтора месяца назад главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс усомнился в перспективах «чистых» электрокаров в кузове SUV — специалист высказал мнение, что более перспективной может быть «водородная» технология.

Источник: AutoExpress