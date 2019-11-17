Новый Range Rover станет роскошнее для конкуренции с Bentley и Rolls-Royce

Известно, что Range Rover пятого поколения будет спроектирован вокруг модульной платформы MLA, которая позволяет использовать два электродвигателя — по одному на каждой оси.

Новинка дебютирует с гибридными установками с традиционным ДВС в основе, а позже в продажу поступит полностью электрическая версия. Ожидается, что под полом автомобиля разместят батарею ёмкостью 100 киловатт-часов, что позволит электрическому Range Rover проезжать без подзарядки более 480 километров.