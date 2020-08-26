Range Rover Evoque стал дизельным гибридом

Изменения Evoque в значительной степени повторяют «обновки» родственного Land Rover Discovery Sport. Так, в версии D165 силовая установка на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового дизеля с 48-вольтовым электрическим «довеском» выдает 163 лошадиных силы и 380 Нм крутящего момента. Такому Evoque по умолчанию положен передний привод. Полный доступен только в сочетании с опциональным восьмиступенчатым автоматом.

Во втором варианте с шильдиком D200 установка развивает 204 лошадиных силы и 430 Нм момента. Такой «умеренный» гибрид, разгоняющий кроссовер с места до «сотни» за 7,9 секунд, доступен только с автоматической трансмиссией и приводом на четыре колеса.