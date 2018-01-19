Фотошпионы засняли двухдверный вариант модели

Пульс

Land Rover построит большое внедорожное купе Range Rover

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19 января 2018

Заводское ателье группы Jaguar Land Rover – SVO – разрабатывает новый двухдверный внедорожник под маркой Range Rover. Шпионские фотографии тестового прототипа опубликовало издание Auto Express. Разработку подобной машины подтвердил шеф-дизайнер марки Джерри Макговерн.

[Кибергостиная: все, что нужно знать об обновленном Range Rover](https://motor.ru/lab/newrangerover.htm)

Кибергостиная: все, что нужно знать об обновленном Range Rover

«Доля рынка трехдверного варианта Evoque крайне невелика, а принимая это во внимание, у нас есть еще и кабриолет, в котором тоже нет большой необходимости, – заявил Макговерн, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Land Rover выпускать преемника маленького «Эвока». – Однако мы хотим сделать более крупный автомобиль с двумя дверями, потому что он станет более эксклюзивным».

Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь: первый тест

В компании также считают, что появление подобного автомобиля обусловлено и историей самого бренда. Первый Range Rover, представленный в 1970-м, был именно двухдверным. Модификация внедорожника с четырьмя дверями появилась только к 1981 году. В 1991-м также была выпущена специальная двухдверная версия CSK, созданная в память о дизайнере Чарльзе Кинге, проектировавшего оригинальную модель.

Фото с сайта autoexpress.co.uk

Фото с сайта autoexpress.co.uk

По предварительной информации, премьера двухдверного «Рэйндж Ровера» может состоятся в марте этого года на моторшоу в Женеве. В продаже модель появится к концу 2018-го.

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Фото autoexpress.co.uk
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