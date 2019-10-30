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13:12

В России отзывают более 700 экземпляров Skoda Rapid

В автомобилях некорректно работает система ЭРА-ГЛОНАСС

Компания Skoda объявила об отзыве в России 718 экземпляров лифтбека Rapid. Причина отзыва — некорректная работа модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает Росстандарт.

Под действие сервисной акции попадают Skoda Rapid, реализованные в 2019 году. На этих автомобилях неправильно сконфигурирован коммуникационный блок MBConnect, поэтому система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом и может потребоваться ее повторная активация. Все работы в рамках отзывной кампании осуществляются бесплатно. Список VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

Весной Skoda уже отзывала «Рапиды» 2016-2018 года из-за буксировочной проушины, входящей в набор бортового инструмента. Эта деталь, как оказалось, сварена ненадлежащим образом, и может сломаться при использовании. В дилерском центре владельцам обещали бесплатно предоставить новую.

Тем временем к выходу на рынок готовится лифтбек второго поколения. Его разработают специально для России, но радикальных изменений ждать не стоит. Скорее всего, новый Skoda Rapid больше изменится внешне, но технически будет близок к модели первого поколения — то есть никакой платформы MQB A0 и новых двигателей.