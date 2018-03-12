Видео: дрифт на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестным дорогам

Американская нефтяная компания Pennzoil опубликовала ролик под названием «Побег из Нюрбургринга», в котором купе BMW M4 CS дрифтит по «Северной петле» и окрестным дорогам. Видео опубликовано на канале Pennzoil на YouTube.

Купе BMW M4 CS оснащается 460-сильной битурбо «шестеркой» объемом три литра и семиступенчатым «роботом». По сравнению с обычной «заряженной» 4 серией машина весит на 30 килограммов меньше. С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 3,9 секунды. Максимальная скорость – 280 километров в час. Нюрбургринг купе проезжает на 14 секунд быстрее обычной «эмки» – за 7 минут 38 секунд.

Последний ролик Pennzoil вышел в августе прошлого года. Тогда компания представила короткометражный фильм под названием «Изгнание демона», в котором снялся Dodge Challenger SRT Demon. Помимо этого, фирма уже публиковала ролики с BMW M6, Ferrari 488 GTB и Dodge Viper.

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