Раскрыт салон карбонового купе на базе 56-летнего Volvo

В Cyan Racing салон ретрокупе характеризуют как «интерпретацию» классического интерьера Volvo P1800. Передняя панель, выполненная в стилистике оригинального купе, оснащена крупной «приборкой» в хромированной окантовке. К дизайну 60-х годов отсылают и дверные карты, но на рестомоде в них встроены крупные динамики акустической системы. В салоне установили кожаные спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой.
990-килограммовый кузов P1800 Cyan, изготовленный с нуля из карбона, усилен титановым полукаркасом, который обтянули натуральной кожей. Купе обзавелось независимой задней подвеской, двойными рычагами и регулируемыми амортизаторами. Заводское шасси 56-летнего Volvo усилили стальными вставками.
Фото: Cyan Racing
В движение рестомод приводит осовремененный агрегат от гоночного Volvo S60 TC1 – 2,0-литровая «турбочетверка», развивающая 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента. Пару ей составляет изготовленная специально для купе пятиступенчатая «механика» Holinger, подающая момент на задние колеса.
Купе решили не оснащать антиблокировочной и антипробуксовочной системами: по словам создателей, они не ставили перед собой цель внедрить технологии 21-го века в ретро-кузов, а скорее стремились создать ощущение езды на классическом автомобиле.
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Пока P1800 Cyan существует в единственном экземпляре, однако, по данным Autoblog, будет выпущено несколько рестомодов на продажу. Точный тираж пока неизвестен. Стартовая стоимость каждого составит 500 000 долларов, или 38,7 миллионов рублей по текущему курсу.