Раскрыт салон карбонового купе на базе 56-летнего Volvo

В Cyan Racing салон ретрокупе характеризуют как «интерпретацию» классического интерьера Volvo P1800. Передняя панель, выполненная в стилистике оригинального купе, оснащена крупной «приборкой» в хромированной окантовке. К дизайну 60-х годов отсылают и дверные карты, но на рестомоде в них встроены крупные динамики акустической системы. В салоне установили кожаные спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой.

990-килограммовый кузов P1800 Cyan, изготовленный с нуля из карбона, усилен титановым полукаркасом, который обтянули натуральной кожей. Купе обзавелось независимой задней подвеской, двойными рычагами и регулируемыми амортизаторами. Заводское шасси 56-летнего Volvo усилили стальными вставками.