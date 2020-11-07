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Раскрыт салон карбонового купе на базе 56-летнего Volvo

Интерьер спорткара выполнили в духе оригинального Volvo P1800

P1800 Cyan © Cyan Racing
Мария Евдокимова
В сентябре шведская гоночная команда Cyan Racing, входящая в состав Volvo, представила осовремененную версию 56-летнего купе Volvo P1800 Cyan. Теперь инженеры раскрыли салон, а также показали двигатель и детали ходовой части карбонового купе.

В Cyan Racing салон ретрокупе характеризуют как «интерпретацию» классического интерьера Volvo P1800. Передняя панель, выполненная в стилистике оригинального купе, оснащена крупной «приборкой» в хромированной окантовке. К дизайну 60-х годов отсылают и дверные карты, но на рестомоде в них встроены крупные динамики акустической системы. В салоне установили кожаные спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой.

990-килограммовый кузов P1800 Cyan, изготовленный с нуля из карбона, усилен титановым полукаркасом, который обтянули натуральной кожей. Купе обзавелось независимой задней подвеской, двойными рычагами и регулируемыми амортизаторами. Заводское шасси 56-летнего Volvo усилили стальными вставками.

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P1800 Cyan

Фото: Cyan Racing

В движение рестомод приводит осовремененный агрегат от гоночного Volvo S60 TC1 – 2,0-литровая «турбочетверка», развивающая 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента. Пару ей составляет изготовленная специально для купе пятиступенчатая «механика» Holinger, подающая момент на задние колеса.

Купе решили не оснащать антиблокировочной и антипробуксовочной системами: по словам создателей, они не ставили перед собой цель внедрить технологии 21-го века в ретро-кузов, а скорее стремились создать ощущение езды на классическом автомобиле.

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Пока P1800 Cyan существует в единственном экземпляре, однако, по данным Autoblog, будет выпущено несколько рестомодов на продажу. Точный тираж пока неизвестен. Стартовая стоимость каждого составит 500 000 долларов, или 38,7 миллионов рублей по текущему курсу.

Источник: Cyan Racing, Autoblog