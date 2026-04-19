Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки

При всей привлекательности своей цены такие автомобили обладают рядом недостатков, отмечает издание «Авторевю». Так, в открытых каталогах BMW отсутствуют VIN-коды этих машин, что осложняет заказ запчастей, а также проведение ремонтов.

Детали, из которых собраны кроссоверы, не отслеживаются через онлайн-сервис компонентов. В частности, для замены колодок требуется особым образом авторизовывать манипуляции, что требует дополнительных затрат.

Вместо полноценной гарантии дистрибьютор предоставляет продукт «технической поддержки», то есть страховой полис, которая действует 12 месяцев только на территории России.

Ранее стало известно, что российские продажи BMW выросли вдвое. На технику китайской сборки пришлось более половины спроса, а также было зафиксировано 40 машин местной российской сборки.

