На продажу выставили хот-род в стиле «Безумного Макса» на базе 93-летнего Essex

Экзотическая машина, напоминающая транспортное средство в стиле фильма «Безумный Макс», была построена новозеландским ателье Bellarat Customs, которое специализируется на создании хот- и рэт-родов. Впервые переделанный Essex представили в прошлом году на выставке автотюнинга SEMA в Лас-Вегасе.
Каждая деталь – как экстерьера и интерьера, так и технической «начинки» – подверглась тщательной модификации. Судя по фото, от донорского 93-летнего автомобиля Ratical Kiwi сохранил двери, переднюю часть кузова и круглые фары. Кузов расширили и удлинили, покрыв особой краской DNA Mutant Crystal и придав ему потёртый вид в стиле рэт-родов. Сзади под углом расположили своеобразную грузовую платформу, на которую можно установить до трёх велосипедов или один мотоцикл.
Фото: eBay
В ходе переделки автомобиль обзавёлся сделанной на заказ рамой с утолщёнными поперечинами, новой подвеской и третьей осью с двумя дополнительным колёсами. В движение его приводит «биг-блок» Chevrolet V8 объёмом 7,4 литра с карбюратором Holley и кастомными впускными коллекторами. Мотор работает в паре с механической коробкой GM 70R4, новым карданным валом и дифференциалом Jaguar.
Фото: eBay
От Jaguar автомобилю также достались руль, тормозные суппорты и хромированные колёса. Салон тоже полностью пересмотрен: сиденья и двери обили коричневой кожей, установили новую центральную панель и аудиосистему.
Ранее на аукцион выставили другой необычный хот-род под названием Porsche 356 RSR Outlaw, скрещенный из двух моделей немецкой марки: Porsche 356B T5 1960 года и 964 C2 1990 года. Автомобиль удалось продать за 858 000 долларов (более 66 миллионов рублей), что в два с половиной раза превышает начальную ставку.