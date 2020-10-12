На продажу выставили хот-род в стиле «Безумного Макса» на базе 93-летнего Essex

Экзотическая машина, напоминающая транспортное средство в стиле фильма «Безумный Макс», была построена новозеландским ателье Bellarat Customs, которое специализируется на создании хот- и рэт-родов. Впервые переделанный Essex представили в прошлом году на выставке автотюнинга SEMA в Лас-Вегасе.

Каждая деталь – как экстерьера и интерьера, так и технической «начинки» – подверглась тщательной модификации. Судя по фото, от донорского 93-летнего автомобиля Ratical Kiwi сохранил двери, переднюю часть кузова и круглые фары. Кузов расширили и удлинили, покрыв особой краской DNA Mutant Crystal и придав ему потёртый вид в стиле рэт-родов. Сзади под углом расположили своеобразную грузовую платформу, на которую можно установить до трёх велосипедов или один мотоцикл.