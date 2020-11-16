Составлен рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей

Показатель доступности незначительно снизился по сравнению с 2019 годом, что объясняется подорожанием автомобилей. При этом доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, несколько выросла и составила два процента.

Ниже в таблице приведен рейтинг регионов-лидеров по доступности автомобилей.