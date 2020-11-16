Составлен рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей

Для составления рейтинга учитывалась доля семей, которые могут позволить себе купить автомобиль в кредит на три года с начальным взносом 20 процентов, выплачивать ежемесячный платеж, тратить деньги на содержание машины (в том числе оплачивать страховку, бензин, ТО, шины, налоги и другое) и при этом не экономить на повседневных нуждах. Доля таких семей оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в разных регионах России.
Почти каждая четвертая российская семья (28,3 процента) может позволить себе купить в кредит машину средней стоимостью 550 тысяч рублей и тратить деньги на ее содержание. Автомобиль за 1,4 миллиона рублей могут купить 12 процентов семей.
Показатель доступности незначительно снизился по сравнению с 2019 годом, что объясняется подорожанием автомобилей. При этом доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, несколько выросла и составила два процента.
Ниже в таблице приведен рейтинг регионов-лидеров по доступности автомобилей.
|Регион
|Доля семей, которые могут приобрести и содержать автомобиль
|1. Ямало-Ненецкий АО
|66,7%
|2. Чукотский АО
|54,8%
|3. Магаданская область
|53,9%
|4. Москва
|66,7%
|5. Ханты-Мансийский АО
|53,8%
|6. Сахалинская область
|53,5%
|7. Ненецкий АО
|51,4%
|8. Санкт-Петербург
|48,8%
|9. Камчатский край
|46,6%
Аналитики отмечают, что в лидерах оказались северные регионы по причине высоких зарплат и большой доли молодых семей без детей. При этом для этих регионов характерны высокие цены на страховку, топливо и ремонт автомобилей.
В числе регионов с самым низким показателем доступности автомобилей – Карачаево-Черкесская Республика (десять процентов), Кабардино-Балкарская Республика (9,3 процента), Дагестан (8,2 процента), Чечня (6 процентов) и Ингушетия (4,8 процента).
В конце лета 2020 года был опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина. Выяснилось, что больше всего АИ-92 на среднюю зарплату могут купить жители Крайнего Севера, а наименее доступным бензин оказался на Северном Кавказе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.