13:02

Составлен рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей

Каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую бюджетную машину

Москва © Агентство «Москва»
Лиза Будрина
РИА «Новости» опубликовало исследование о доступности покупки новых автомобилей в разных регионах России. В лидерах рейтинга оказались северные регионы, а меньше всего шансов приобрести автомобиль у жителей Северного Кавказа.

Для составления рейтинга учитывалась доля семей, которые могут позволить себе купить автомобиль в кредит на три года с начальным взносом 20 процентов, выплачивать ежемесячный платеж, тратить деньги на содержание машины (в том числе оплачивать страховку, бензин, ТО, шины, налоги и другое) и при этом не экономить на повседневных нуждах. Доля таких семей оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в разных регионах России.

Почти каждая четвертая российская семья (28,3 процента) может позволить себе купить в кредит машину средней стоимостью 550 тысяч рублей и тратить деньги на ее содержание. Автомобиль за 1,4 миллиона рублей могут купить 12 процентов семей.

Показатель доступности незначительно снизился по сравнению с 2019 годом, что объясняется подорожанием автомобилей. При этом доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, несколько выросла и составила два процента.

Ниже в таблице приведен рейтинг регионов-лидеров по доступности автомобилей.

РегионДоля семей, которые могут приобрести и содержать автомобиль
1. Ямало-Ненецкий АО66,7%
2. Чукотский АО54,8%
3. Магаданская область53,9%
4. Москва66,7%
5. Ханты-Мансийский АО53,8%
6. Сахалинская область53,5%
7. Ненецкий АО51,4%
8. Санкт-Петербург48,8%
9. Камчатский край46,6%

Аналитики отмечают, что в лидерах оказались северные регионы по причине высоких зарплат и большой доли молодых семей без детей. При этом для этих регионов характерны высокие цены на страховку, топливо и ремонт автомобилей.

В числе регионов с самым низким показателем доступности автомобилей Карачаево-Черкесская Республика (десять процентов), Кабардино-Балкарская Республика (9,3 процента), Дагестан (8,2 процента), Чечня (6 процентов) и Ингушетия (4,8 процента).

В конце лета 2020 года был опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина. Выяснилось, что больше всего АИ-92 на среднюю зарплату могут купить жители Крайнего Севера, а наименее доступным бензин оказался на Северном Кавказе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Источник: РИА Новости