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17:33

Toyota вернула в Японию кроссовер RAV4

Модель третьего поколения продавали в стране до 2016 года

Компания Toyota анонсировала возвращение на японский рынок кроссовера RAV4, который здесь не продается с 2016 года. Причем модель четвертого поколения (XA40) вообще не была представлена в стране, так как ей на смену пришел субкомпакт CH-R.

«Рафик» третьего поколения продавался в Японии вплоть до июля 2016 года — еще четыре года после ухода кроссовера с глобальных рынков. Помимо обычной версии, покупателям предлагался и удлиненный вариант под именем Vanguard. Позднее базовый RAV4 заменили вседорожником CH-R, а растянутый — обновленным Harrier.

Подробности о RAV4 пятого поколения для японского рынка пока не раскрываются. На официальном сайте указано, что кроссовер будет доступен с бензиновым двигателем и полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD, а также гибридной силовой установкой с системой E-Four.

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Также для кроссовера предусмотрено несколько стайлинг-пакетов. Внедорожный TRD (похожий есть и у американского RAV4) включает в себя расширенные накладки на колесные арки, экспедиционный багажник и дополнительные светодиодные модули в бампере. Обвес от Modellista отличается агрессивным бампером и боковыми юбками.

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Toyota RAV4 пятого поколения представили на на автосалоне в Нью-Йорке весной прошлого года. Кроссовер перешел на архитектуру TNGA, как, например, Camry, получил систему управления вектором тяги и восьмидиапазонный «автомат».

В России новый RAV4 появится в середине этого года. Модель будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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