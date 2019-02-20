Toyota вернула в Японию кроссовер RAV4

Toyota RAV4 пятого поколения представили на на автосалоне в Нью-Йорке весной прошлого года. Кроссовер перешел на архитектуру TNGA, как, например, Camry, получил систему управления вектором тяги и восьмидиапазонный «автомат».

В России новый RAV4 появится в середине этого года. Модель будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.