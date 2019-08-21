Старые Chevrolet снова вернулись в Россию под маркой Ravon

Одобрение типа транспортного средства Nexia R3, R4 и R2 получили только этой весной, а позже появился и прайс-лист. Ravon Nexia R3 вернулся в Россию с ценником в 670 000 рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой». Модель также доступна с автоматической трансмиссией. Ravon R4 – самый дорогой автомобиль в линейке, он стоит от 678 000 рублей.

Компактный R2 можно купить за 646 000 рублей, из-за чего он потерял свое звание «самой дешевой машины с «автоматом». Теперь самым доступным вариантом с такой коробкой передач является хэтчбек Lada Granta за 611 500 рублей.

Согласно заявлению представителей Ravon, в будущем модельный ряд может расшириться.