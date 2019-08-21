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17:15

Старые Chevrolet снова вернулись в Россию под маркой Ravon

Узбекский бренд возобновил продажи трех моделей

Компания Ravon объявила о своем возвращении в Россию после годового отсутствия. В страну начали поставлять седаны Nexia R3 и R4 (они же перелицованные Chevrolet Aveo и Cobalt), а также хэтчбек R2 (Chevrolet Spark). Все они производятся на мощностях завода в Узбекистане.

Одобрение типа транспортного средства Nexia R3, R4 и R2 получили только этой весной, а позже появился и прайс-лист. Ravon Nexia R3 вернулся в Россию с ценником в 670 000 рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой». Модель также доступна с автоматической трансмиссией. Ravon R4 – самый дорогой автомобиль в линейке, он стоит от 678 000 рублей.

Компактный R2 можно купить за 646 000 рублей, из-за чего он потерял свое звание «самой дешевой машины с «автоматом». Теперь самым доступным вариантом с такой коробкой передач является хэтчбек Lada Granta за 611 500 рублей.

Согласно заявлению представителей Ravon, в будущем модельный ряд может расшириться.

Ввоз моделей Ravon в Россию был приостановлен на неопределенный срок еще весной 2018 года. С того момента компания не продала в стране ни одного автомобиля, хотя неоднократно заявляла, что речь о полном уходе марки с рынка не идет. Все это время на официальном сайте компании висело предупреждение о том, что цены на машины пересматриваются.

Источник: Ravon