Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:19

Ravon ищет площадку для сборки машин в России

Узбекский бренд рассчитывает увеличить продажи и расширить линейку до семи-восьми моделей

Ravon R2
У недавно вернувшегося на российский рынок бренда Ravon большие планы – удвоить продажи и, возможно, организовать локальное производство. Компания уже ведет переговоры с заводом «Дервейс» и рассматривает возможность покупки законсервированного предприятия GM в Санкт-Петербурге. В числе других вариантов площадок называют и калининградский «Автотор».

Поставки автомобилей Ravon из Узбекистана в Россию были приостановлены еще в мае 2018 года и возобновились только к концу лета 2019-го. При этом фактически марка не объявляла об уходе с рынка, а свое затянувшееся отсутствие объясняла повышением ставок утилизационного сбора и модернизацией завода.

Теперь же Ravon намерен нагнать упущенное: до конца 2019 года в России планируется реализовать семь тысяч новых автомобилей, а в 2020-м увеличить продажи до 34 тысяч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибутора марки, компанию «Узавтоцентр». Для сравнения, за неполный 2018 год дилеры бренда продали всего 5,2 тысячи машин, а в 2017 году 15,1 тысячи.

>
Reload
1 / 2

Ravon R3

Второй шаг для закрепления в России – это локализация производства. В «Узавтомоторс» возможными площадками называют черкесский «Дервейс» и петербургский GM, на который также претендует Hyundai. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в свою очередь полагает, что «наиболее перспективный вариант – это «Автотор» в Калининграде».

В конце августа стало известно, что Ravon вернулся в Россию с тремя моделями: седанами Nexia R3 и R4 (они же перелицованные Chevrolet Aveo и Cobalt), а также хэтчбеком R2 (Chevrolet Spark).

Все три модели существенно подорожали. Например, цены на R3 начинаются от 670 тысяч рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой», тогда как до ухода марки с рынка четырехдверка стоила менее 500 тысяч рублей. Стартовая цена R4 составляет 678 тысяч рублей против 529 тысяч рублей в 2018 году. Некогда самая доступная модель с «автоматом», Ravon R2, стоит минимум 646 тысячи. На момент запуска хэтчбека в России в 2016 году его можно было купить за 369 тысячи рублей.

Источник: Коммерсантъ