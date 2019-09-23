Ravon ищет площадку для сборки машин в России

Поставки автомобилей Ravon из Узбекистана в Россию были приостановлены еще в мае 2018 года и возобновились только к концу лета 2019-го. При этом фактически марка не объявляла об уходе с рынка, а свое затянувшееся отсутствие объясняла повышением ставок утилизационного сбора и модернизацией завода.
Теперь же Ravon намерен нагнать упущенное: до конца 2019 года в России планируется реализовать семь тысяч новых автомобилей, а в 2020-м увеличить продажи до 34 тысяч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибутора марки, компанию «Узавтоцентр». Для сравнения, за неполный 2018 год дилеры бренда продали всего 5,2 тысячи машин, а в 2017 году – 15,1 тысячи.
Второй шаг для закрепления в России – это локализация производства. В «Узавтомоторс» возможными площадками называют черкесский «Дервейс» и петербургский GM, на который также претендует Hyundai. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в свою очередь полагает, что «наиболее перспективный вариант – это «Автотор» в Калининграде».
В конце августа стало известно, что Ravon вернулся в Россию с тремя моделями: седанами Nexia R3 и R4 (они же перелицованные Chevrolet Aveo и Cobalt), а также хэтчбеком R2 (Chevrolet Spark).
Все три модели существенно подорожали. Например, цены на R3 начинаются от 670 тысяч рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой», тогда как до ухода марки с рынка четырехдверка стоила менее 500 тысяч рублей. Стартовая цена R4 составляет 678 тысяч рублей против 529 тысяч рублей в 2018 году. Некогда самая доступная модель с «автоматом», Ravon R2, стоит минимум 646 тысячи. На момент запуска хэтчбека в России в 2016 году его можно было купить за 369 тысячи рублей.