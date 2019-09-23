Ravon ищет площадку для сборки машин в России

Поставки автомобилей Ravon из Узбекистана в Россию были приостановлены еще в мае 2018 года и возобновились только к концу лета 2019-го. При этом фактически марка не объявляла об уходе с рынка, а свое затянувшееся отсутствие объясняла повышением ставок утилизационного сбора и модернизацией завода.

Теперь же Ravon намерен нагнать упущенное: до конца 2019 года в России планируется реализовать семь тысяч новых автомобилей, а в 2020-м увеличить продажи до 34 тысяч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибутора марки, компанию «Узавтоцентр». Для сравнения, за неполный 2018 год дилеры бренда продали всего 5,2 тысячи машин, а в 2017 году – 15,1 тысячи.