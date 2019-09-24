В России появится еще один автомобильный бренд

«В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене», — цитирует главу «Узавтосаноата» Бахтиера Умурзакова агентство ТАСС.

По словам Умурзакова, пока речь идет только о сборке Chevrolet Spark/Ravon R2. Однако до запуска производства придется решить вопрос, как сделать автомобили конкурентоспособными, в том числе по цене, ведь в своем нынешнем виде они выпускаются с 2009 года. В будущем на заводе Derways могут начать сборку седанов Chevrolet Malibu. Их продавали в России с 2012 по 2014 год, но из-за низкого спроса Chevrolet убрала модель из линейки.