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13:49

В России появится еще один автомобильный бренд

Под маркой Atlas в Карачаево-Черкесии будут выпускать хэтчи Ravon R2

В России может появиться еще один автомобильный бренд. Под маркой Atlas на заводе Derways в Карачаево-Черкесии планируют выпускать клонов Chevrolet Spark, а машинокомплеты для сборки закупать у узбекского холдинга «Узавтосаноат», производителя другой копии «Спарка» — Ravon R2.

«В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене», — цитирует главу «Узавтосаноата» Бахтиера Умурзакова агентство ТАСС.

По словам Умурзакова, пока речь идет только о сборке Chevrolet Spark/Ravon R2. Однако до запуска производства придется решить вопрос, как сделать автомобили конкурентоспособными, в том числе по цене, ведь в своем нынешнем виде они выпускаются с 2009 года. В будущем на заводе Derways могут начать сборку седанов Chevrolet Malibu. Их продавали в России с 2012 по 2014 год, но из-за низкого спроса Chevrolet убрала модель из линейки.

Ранее о возвращении на российский рынок объявил Ravon. Планы у компании грандиозные: до конца 2019 года в России планируется реализовать семь тысяч новых автомобилей, а в 2020-м увеличить продажи до 34 тысяч. Цена Ravon R2 — 646 000 рублей.