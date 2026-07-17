В РОАД уточнили, что сравнение проводилось по базовым комплектациям, при этом фактическое оснащение автомобилей для двух стран может различаться. Эксперты отмечают, что ценовой разрыв в 1 611 900 рублей, или около 40% от российской цены, является одним из самых значительных для массовых моделей китайского производства на постсоветском пространстве.

В дилерском центре Changan в Москве сообщили, что акция на модель Uni-K действует до конца июля 2026 года. В наличии находятся кроссоверы 2026 года выпуска.

Ранее аналитики РОАД связывали подобные ценовые диспропорции на рынках стран ЕАЭС с различиями в логистических затратах, структуре импортных пошлин и особенностях налогового регулирования в каждом из государств. При этом в РОАД подчеркнули, что прямое сравнение цен возможно лишь при идентичности технических характеристик и набора опций, о чем дилеры обязаны информировать покупателей.

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