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16:02

Porsche 718 попал под отзыв в России

В спорткарах нашли несоответствие требованиям безопасности

Росстандарт объявил о начале сервисной кампании автомобилей Porsche, которая затронет 319 экземпляров 718 Boxster и Cayman, проданных в стране в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
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Отдельные элементы передней части кузова, где у 718-го расположен багажник, недостаточно прочно соединены. Из-за этого могут быть не соблюдены требования нормативных актов в случае фронтального столкновения. В рамках отзыва на указанных автомобилях бесплатно доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.

На этой неделе в России уже отзывали спорткары – тогда ремонт потребовался около 200 экземплярам Chevrolet Camaro и Corvette. Оказалось, что у этих автомобилей может неожиданно выключиться электроусилитель руля. Причем в одних случаях проблема решается перезапуском двигателя, а в других эта мера не помогает.

Источник: Росстандарт
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