Porsche 718 попал под отзыв в России

Отдельные элементы передней части кузова, где у 718-го расположен багажник, недостаточно прочно соединены. Из-за этого могут быть не соблюдены требования нормативных актов в случае фронтального столкновения. В рамках отзыва на указанных автомобилях бесплатно доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.
На этой неделе в России уже отзывали спорткары – тогда ремонт потребовался около 200 экземплярам Chevrolet Camaro и Corvette. Оказалось, что у этих автомобилей может неожиданно выключиться электроусилитель руля. Причем в одних случаях проблема решается перезапуском двигателя, а в других эта мера не помогает.