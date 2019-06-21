Porsche 718 попал под отзыв в России

На этой неделе в России уже отзывали спорткары – тогда ремонт потребовался около 200 экземплярам Chevrolet Camaro и Corvette. Оказалось, что у этих автомобилей может неожиданно выключиться электроусилитель руля. Причем в одних случаях проблема решается перезапуском двигателя, а в других эта мера не помогает.