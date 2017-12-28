Роликом с разбитой машиной отметили миллион подписчиков в Instagram

Пульс

Koenigsegg показал краш-тест суперкара за два миллиона евро

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28 декабря 2017

Компания Koenigsegg опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором показаны карш-тесты суперкара Regera. Каждый экземпляр этой модели стоит минимум 2,1 миллиона евро. Таким образом в компании отметили миллион подписчиков на своей странице.

В видео показаны удары сзади, сборку и спереди. Помимо этого, в ролике представлены испытания, в рамках которых автомобиль ходом заезжает на препятствие в виде бордюра. Вместе с этим автопроизводитель показал, как кузовные элементы Regera подвергаются проверке кувалдой.

Тираж Koenigsegg Regera составляет 80 экземпляров. Модель оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит пятилитровый твин-турбо мотор V8. Суммарная отдача равна 1500 лошадиных сил и 2000 Нм. С места до ста километров в час «Регера» разгоняется за 2,8 секунды, а до 400 километров в час – за 20 секунд.

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