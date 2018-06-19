Наблюдательный совет VW отстранил Руперта Штадлера от должности

Пульс

Арестованный глава Audi уволен со своего поста

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19 июня 2018

Наблюдательный совет концерна Volkswagen отстранил от должности руководителя Audi и исключил из состава совета директоров Руперта Штадлера, арестованного по делу о «дизельгейте». Об этом говорится в официальном сообщении немецкого производителя.

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В «Фольксвагене» уточнили, что Руперт Штадлер сам попросил наблюдательный совет о своем отстранении от занимаемых должностей. В компании добавляют, что это временная мера, действующая до тех пор, «пока не прояснятся все обстоятельства, касающиеся ареста Штадлера».

Исполняющим обязанности Штадлера назначен Абрахам Шот, который работает в Audi девять месяцев. До этого он возглавлял отдел продаж и маркетинга.

Глава Audi был арестован в понедельник, 18 июня, в своем доме. Он обвиняется в мошенничестве и сокрытии улик. В прокуратуре полагают, что Штадлер знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке машин на стендах.

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На прошлой неделе компания Volkswagen согласилась выплатить властям Германии штраф в размере одного миллиарда евро из-за манипуляций с данными выбросов CO2. В общей сложности производитель выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах.

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