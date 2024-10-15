Культовый Renault 4 вернулся: теперь это компактный электрический кроссовер

Культовый Renault 4 вернулся: теперь это компактный электрический кроссоверПреемник легендарной модели Renault прошлого века дебютировал на автосалоне в Париже
Renault 4 E-Tech — это второй серийный электрокар французской марки в ретро-стиле после R5, который показали в феврале этого года. Обе модели построены на платформе AmpR Small (она же CMF-B EV) и унифицированы в техническом плане, однако внешне стилизованы под разные культовые автомобили Renault прошлого века.
В случае с электрическим кроссовером 4 E-Tech дизайнеры взяли за основу образ Renault 4, выпускавшегося с 1961 по 1994 год и проданного в количестве более 8,1 миллиона экземпляров. К оригиналу отсылает как форма кузова, так и оформление задних стоек, из нововведений — глухая глянцевая панель шириной почти полтора метра на передней части, в которую интегрирована светодиодная оптика.
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На внедорожный характер электромобиля указывают защитные накладки из неокрашеного пластика по всеми периметру. При этом клиренс у Renault 4 E-Tech скромный — 181 миллиметр, а размер колесных дисков — 18 дюймов. По габаритам «четверка» превосходит Renault 5: в длину она достигает 4,14 метра против 3,9 метра у «пятерки», у ширину — 1,8 метра (против 1,77 метра), а в высоту — 1,57 метра (вместо 1,5 метра). Расстояние между осями у 4 E-Tech составляет 2,62 метра, у Renault 5 — 2,54 метра.
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Интерьер кроссовера практически в точности повторяет тот, который мы уже видели у хэтчбека Renault 5. Та же цифровая панель приборов диагональю 7-10,1 дюйма (в зависимости от уровня исполнения), объединенная в единую консоль с 10,1-дюймовым экраном мультимедийной системы. Тот же селектор трансмиссии, вынесенный на рулевую колонку. При этом салон у «четвертого» просторнее, а багажник вместительнее — 420 литров против 326 у R5.
Европейцам предложат на выбор две модификации, обе с одним электромотором и передним приводом. Базовый Renault 4 E-Tech Urban Range оснащается 120-сильным электродвигателем и батареей емкостью 40 киловатт-часов, на одном заряде которой кроссовер проезжает скромные по меркам современных электрокаров 300 километров. Отдача электромотора более мощного Renault 4 E-Tech Comfort Range увеличена до 150 сил, а батарея у него 52-киловаттная. Запас хода у такого электромобиля достигает 400 километров. Терминал постоянного тока (80 либо 100 кВт) позволяет пополнить заряд с 15 до 80 процентов за полчаса.
Производство Renault 4 E-Tech организовано на заводе во Франции. Первые собранные электромобили ожидаются в продаже в начале весны 2025 года, цены пока не объявлены. Логично предположить, что более крупная «четверка» окажется дороже Renault 5, который стоит от 24 тысяч евро (2,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).