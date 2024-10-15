Культовый Renault 4 вернулся: теперь это компактный электрический кроссовер

Renault 4 E-Tech — это второй серийный электрокар французской марки в ретро-стиле после R5, который показали в феврале этого года. Обе модели построены на платформе AmpR Small (она же CMF-B EV) и унифицированы в техническом плане, однако внешне стилизованы под разные культовые автомобили Renault прошлого века.

В случае с электрическим кроссовером 4 E-Tech дизайнеры взяли за основу образ Renault 4, выпускавшегося с 1961 по 1994 год и проданного в количестве более 8,1 миллиона экземпляров. К оригиналу отсылает как форма кузова, так и оформление задних стоек, из нововведений — глухая глянцевая панель шириной почти полтора метра на передней части, в которую интегрирована светодиодная оптика.