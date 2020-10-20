Французскому бренду Alpine придумали новое применение

Перед Alpine поставят несколько задач. Во-первых, именно этой марке со следующего сезона предстоит представлять Groupe Renault в Формуле-1, во-вторых, она сохранит за собой право выпускать спорткары, но вместе с тем название марки будут использовать для мощных автомобилей на базе существующих моделей Renault.

Пока же в арсенале Alpine присутствует только среднемоторное купе A110, производство которого налажено на заводе во французском Дьеппе. Не исключено, что в будущем A110 получил полностью электрическую версию, однако этот вопрос пока остаётся открытым.