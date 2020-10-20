Французскому бренду Alpine придумали новое применение

Перед Alpine поставят несколько задач. Во-первых, именно этой марке со следующего сезона предстоит представлять Groupe Renault в Формуле-1, во-вторых, она сохранит за собой право выпускать спорткары, но вместе с тем название марки будут использовать для мощных автомобилей на базе существующих моделей Renault.
Пока же в арсенале Alpine присутствует только среднемоторное купе A110, производство которого налажено на заводе во французском Дьеппе. Не исключено, что в будущем A110 получил полностью электрическую версию, однако этот вопрос пока остаётся открытым.
Alpine
Кроме того, этой осенью Groupe Renault запатентовала дизайн шоу-кара A110 SportsX, так что, вероятно, линейка спортивного бренда пополнится кросс-купе.
Бренд Alpine вернули к жизни в 2015 году и изначально предполагалось, что ежегодно под этой маркой будут собирать по пять тысяч спорткаров A110. Однако реальные показатели оказались ниже: например, в 2018 году продали чуть более 1,9 тысячи таких экземпляров, а в 2019 году – 4 376 штук. Слухи о возможном уходе марки Apline с рынка ходили с весны этого года, когда стало известно о планах по переоборудованию предприятия в Дьеппе.