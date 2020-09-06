Команда Формулы-1 Renault F1 сменит название в следующем году

Бренд Alpine известен поклонникам автоспорта: в 1970-е годы французский коллектив одерживал победы в гонках «24 часа Ле-Мана» и этапах чемпионата мира по ралли. Однако конструктором в Формуле-1 фирма Alpine не была.

Интересно, что три месяца назад Renault планировала полностью отказаться от марки Alpine и сэкономить около двух миллиардов евро. Однако новая бизнес-модель французского концерна оказалась менее консервативной и подразумевает расширение линейки спорткаров.