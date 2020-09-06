Команда Формулы-1 Renault F1 сменит название в следующем году

Исполнительный директор Renault Groupe Лука де Мео объяснил переименование «формульной» команды необходимостью продвижения бренда Alpine. Топ-менеджер концерна Renault назвал марку Alpine «символом французского совершенства» и выразил надежду, что Alpine привнесёт в Формулу-1 свои ценности — элегантность, изобретательность и смелость.
Руководитель коллектива Renault F1 Сирил Абитебул дал понять, что в ближайшее время будет представлена стратегия развития бренда Alpine и намекнул, что гамма дорожных моделей фирмы не ограничится спорткаром A110, представленным три года назад. Узнаваемость Alpine повысит тот факт, что в 2021 году за французский коллектив будет выступать двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
В следующем сезоне традиционная чёрно-жёлтая ливрея гоночных Renault изменится: новыми цветами Alpine станут национальные цвета Франции — синий, белый и красный.
Бренд Alpine известен поклонникам автоспорта: в 1970-е годы французский коллектив одерживал победы в гонках «24 часа Ле-Мана» и этапах чемпионата мира по ралли. Однако конструктором в Формуле-1 фирма Alpine не была.
Интересно, что три месяца назад Renault планировала полностью отказаться от марки Alpine и сэкономить около двух миллиардов евро. Однако новая бизнес-модель французского концерна оказалась менее консервативной и подразумевает расширение линейки спорткаров.