16:16

Команда Формулы-1 Renault F1 сменит название в следующем году

Французская фирма подтвердила переименование в сезоне 2021

© Group Renault
Сергей Ильин
Команда Формулы-1 Renault F1 будет называться Alpine F1 Team, начиная с сезона 2021 года. Смену названия подтвердили пресс-служба Renault F1 и официальный сайт чемпионата. Марка Renault останется в «Королевских гонках» только в качестве моториста: силовые установки будут именоваться Renault E-TECH.

Исполнительный директор Renault Groupe Лука де Мео объяснил переименование «формульной» команды необходимостью продвижения бренда Alpine. Топ-менеджер концерна Renault назвал марку Alpine «символом французского совершенства» и выразил надежду, что Alpine привнесёт в Формулу-1 свои ценности — элегантность, изобретательность и смелость.

Руководитель коллектива Renault F1 Сирил Абитебул дал понять, что в ближайшее время будет представлена стратегия развития бренда Alpine и намекнул, что гамма дорожных моделей фирмы не ограничится спорткаром A110, представленным три года назад. Узнаваемость Alpine повысит тот факт, что в 2021 году за французский коллектив будет выступать двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

В следующем сезоне традиционная чёрно-жёлтая ливрея гоночных Renault изменится: новыми цветами Alpine станут национальные цвета Франции — синий, белый и красный.

Бренд Alpine известен поклонникам автоспорта: в 1970-е годы французский коллектив одерживал победы в гонках «24 часа Ле-Мана» и этапах чемпионата мира по ралли. Однако конструктором в Формуле-1 фирма Alpine не была.

Интересно, что три месяца назад Renault планировала полностью отказаться от марки Alpine и сэкономить около двух миллиардов евро. Однако новая бизнес-модель французского концерна оказалась менее консервативной и подразумевает расширение линейки спорткаров.

Источник: Formula1.com