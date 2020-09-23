Renault Arkana превратят в гибрид для Европы

Изначально Renault не собирался выводить Arkana на западные рынки, однако растущая популярность кросс-купе заставила компанию внести корректировки в планы. В Великобритании Arkana дополнит модельный ряд Renault, в который на сегодняшний день входят два кроссовера: Kadjar и Captur.
В отличие от отечественной версии Arkana, которая базируется на тележке В0/Global Access, базой для европейского варианта станет платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, лежащая в основе Clio и Captur.
Британцам Arkana предложат с тремя гибридными силовыми установками, работающими на базе бензиновых двигателей. Это 140-сильная установка E-Tech, в основе которой лежит 1,6-литровый мотор, а также два «умеренных» гибрида с 1,3-литровым турбомотором и 12-вольтовой электрической системой. Их суммарная отдача – 140 и 150 сил.
По габаритам европейская Arkana окажется чуть крупнее российской: ее длина составит 4568 миллиметров, а высота – 1571 миллиметр. Колёсная база у моделей почти равна – в версии для Великобритании она составит 2720 миллиметров. А вот дорожный просвет у отечественного кроссовера на 18 миллиметров больше – британский получит 190-миллиметровый клиренс.
В салоне установят цифровую «приборку» размерностью 4,2, 7,0 или 10,2 дюйма в зависимости от комплектации, а также медиасистему с сенсорным дисплеем на семь или 9,3 дюйма. Объем багажника гибридной Арканы будет чуть меньше: 438 литров против 513.
Помимо этого, в Великобритании кроссовер получит «заряженную» модификацию RS Line, которая предлагается для местных Clio и Megane. Её можно будет отличить по особым шильдикам, декору и сдвоенным патрубкам выхлопной системы.
Выпуск европейских Renault Arkana наладят на фабрике Renault в южнокорейском Пусане. Первые кроссоверы отправятся к британским покупателям в сентябре 2021 года. Цены пока неизвестны.
В России Renault Arkana доступна с теми же моторами, но без электронных «довесков». Их мощность достигает 114 и 150 лошадиных сил, а в пару им составляет «механика» или бесступенчатая коробка передач CVT. Стоимость кроссовера варьируется от 1 159 000 до 1 620 000 рублей.