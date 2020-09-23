Renault Arkana превратят в гибрид для Европы

Изначально Renault не собирался выводить Arkana на западные рынки, однако растущая популярность кросс-купе заставила компанию внести корректировки в планы. В Великобритании Arkana дополнит модельный ряд Renault, в который на сегодняшний день входят два кроссовера: Kadjar и Captur.

В отличие от отечественной версии Arkana, которая базируется на тележке В0/Global Access, базой для европейского варианта станет платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, лежащая в основе Clio и Captur.

Британцам Arkana предложат с тремя гибридными силовыми установками, работающими на базе бензиновых двигателей. Это 140-сильная установка E-Tech, в основе которой лежит 1,6-литровый мотор, а также два «умеренных» гибрида с 1,3-литровым турбомотором и 12-вольтовой электрической системой. Их суммарная отдача – 140 и 150 сил.